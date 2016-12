La Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière recevera l’historien et professeur Luc Richard

Dans le cadre de ses conférences mensuelles, la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière recevra le 24 novembre prochain l’historien et professeur Luc Richard. Ce dernier nous présentera un portrait fascinant de la ville de Joliette en 1881 à partir d’un document iconographique de première importance pour notre histoire.

Pendant la seconde moitié du dix-neuvième siècle, des artistes spécialisés dans la représentation des paysages urbains ont parcouru le continent nord-américain afin de produire d’impressionnantes « vues à vol d’oiseau » de plusieurs villes du Canada et des États-Unis. En 1881, un de ces artistes s’est arrêté à Joliette pour réaliser une magnifique vue aérienne de l’ensemble de notre patrimoine immobilier. Mais plusieurs questions se posent : Comment cette œuvre fut-elle créée? Qui en est l’auteur? S’agit-il d’une œuvre d’art ou d’une certaine forme de publicité? Sommes-nous en présence d’une fidèle représentation de la réalité ou du portrait idyllique d’une ville en développement?

Au printemps 1881, le second recensement effectué au Canada depuis la Confédération nous offre un portrait détaillé de la population de la ville. Sur la rue Notre-Dame, on assiste au début des travaux de construction du premier hôpital Saint-Eusèbe et de la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours (incendiés en 1986). Au collège, le père Cyrille Beaudry dote son institution d’un véritable joyau : la chapelle du Sacré-Cœur (détruite en 1957). En juillet, un violent incendie détruit une grande partie du quartier commercial de la ville. Après cet événement, le Conseil municipal décide de prendre en main l’aménagement d’un important réseau d’aqueduc. Par l’entremise de ce document exceptionnel, c’est une visite inédite de la ville de Joliette à la fin du dix-neuvième siècle qui nous est offerte.

Natif de Joliette, Luc Richard est diplômé de l’Université de Montréal. Il enseigne l’histoire depuis plus de vingt-cinq ans. Spécialiste de l’histoire urbaine, ses travaux ont porté sur les différents aspects du développement culturel des villes (architecture, émergence des activités artistiques, éducation et diffusion du savoir, histoire du livre et de l’imprimé.). Au cours des dernières années, il a réalisé une importante étude sur l’évolution et la transmission de la propriété foncière sur le territoire de la ville de Joliette depuis sa fondation.

Cette conférence sera donnée :

- Le jeudi 24 novembre à 19 h 30

- Le pavillon de la Rivière (CARA) 100 rue Fabre Joliette

- Coût : Gratuit pour les membres de la Société et 5.00$ pour les non-membres