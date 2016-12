Les municipalités se réjouissent de la réouverture du pont de la route 343

François Desrochers, maire de St-Ambroise, Gaétan Morin, maire de Ste-Marcelline-de-Kildare, Robert W. Desnoyers, maire de St-Alphonse-Rodriguez et Martin Bordeleau, maire de St-Côme, se sont réunis sur le nouveau pont de la route 343 à St-Ambroise-de-Kildare. Le pont de la route 343 est maintenant ouvert.

Les maires de ces municipalités tiennent à inviter la population à reprendre leur habitude d’emprunter la route 343. Pour les petites localités que sont St-Ambroise-de-Kildare, Ste-Marcelline-de-Kildare, St-Alphonse-Rodriguez et St-Côme, les commerçants locaux sont une grande source de dynamisme, l’essence même de la communauté et raison pour laquelle les maires insistent pour exprimer haut et fort l’importance de reprendre le chemin traversant leurs villages. « Nous comprenons que les travaux de réfection de nos routes provinciales doivent se faire. Maintenant, il ne faut pas oublier que nos commerçants sont présents et heureux de vous accueillir. Ils ont inévitablement souffert de la fermeture du pont, il est temps de revenir à un achalandage régulier. » souligne Gaétan Morin.

La fin tant attendue des travaux, qui ont débuté en mai dernier, est un moment pour les municipalités de rappeler au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDEM) de l’importance de consulter les municipalités concernées bien avant le début de chantiers majeurs. « Nous aurions de loin préféré que le ministère nous rencontre avant le début des travaux pour décider d’une signalisation adéquate limitant les inconvénients pour les usagers. Malheureusement, cela n’a pas été fait et il a fallu que les commerçants et les municipalités interviennent eux-mêmes pour corriger la situation. Je tiens à remercier les gens d’ici ainsi que les visiteurs pour leur patience. » mentionne Robert W. Desnoyers.

« Nous sommes heureux que le pont soit enfin ouvert. L’investissement dans l’amélioration du réseau routier du nord de Lanaudière demeure une priorité pour le développement économique de notre région, mais il doit se faire tout en s’assurant de minimiser les inconvénients des travaux auprès de la population et des commerçants. » conclue François Desrochers.