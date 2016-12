Assemblée d’information pour les commerçants de Joliette

La Ville de Joliette convie les commerçants établis sur son territoire à une assemblée d’information et de consultation publique concernant la réglementation actuelle sur l’affichage, le 15 novembre prochain à 19 h au Château Joliette.

En plus de mieux faire connaître la réglementation en vigueur, cette assemblée permettra aux participants de partager leurs commentaires et suggestions quant à l’affichage et à l’installation d’une enseigne, par exemple.

Des représentants municipaux, dont le service de l’Aménagement du territoire, responsable de l’application du règlement, seront également sur place pour répondre à toute interrogation.

Pour plus d’information, veuillez téléphoner au 450 753-8131.