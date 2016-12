Début des travaux de construction du carrefour giratoire à l'intersection des routes 158 et 341

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports désire informer les usagers de la route que l’aménagement du

carrefour giratoire à l’intersection des routes 158 et 341 débutera ce dimanche. La configuration de ce carrefour giratoire prévoit deux voies de circulation sur la route 158 et une voie sur la route 341. Des passages piétonniers seront aménagés en bordure du carrefour giratoire et de l’éclairage sera également mis en place. Le réaménagement de cette intersection vise à améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation de ce secteur. La mise en fonction du carrefour est prévue à l’été 2017.

Le déroulement du chantier a été planifié afin de minimiser les impacts sur la circulation. Ainsi, durant la majeure partie des travaux, il y aura une voie de circulation maintenue par direction. Durant certaines phases, le chantier sera actif durant le jour et la nuit.

Du 30 octobre au 2 novembre, circulation en alternance sur la route 158 – de nuit

 Afin de procéder à la mise en place du chantier, la fermeture d’une voie sur la route 158 est nécessaire. La circulation s’effectuera en alternance. Les fermetures auront lieu de nuit du 30 octobre au 31 octobre, du 31 octobre au 1er novembre et du 1er novembre au 2 novembre, entre 20 h et 4 h.

Un arrêt des travaux est prévu de la mi-décembre jusqu’au mois mai 2017.

Les détails des entraves à la circulation sont disponibles sur le site quebec511.info