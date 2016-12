Sainte-Marcelline-de-Kildare fête ses 60 ans

Le 15 octobre dernier a eu lieu une soirée pour souligner les 60 ans de Sainte-Marcelline-de-Kildare et remercier les hommes et les femmes qui depuis 1956 se sont dévoués à leur municipalité et à son administration.

C’est à l’Érablière A. Grégoire, une cabane à sucre familiale établie depuis 1962 à Sainte-Marcelline-de-Kildare que le Conseil municipal et le comité Histoire et patrimoine avaient invités l’ensemble des citoyens à venir célébrer les 60 ans de leur municipalité. Ce sont près de 250 personnes qui y sont venus fêter et honorer les sept maires et nombreux conseillères et conseillers municipaux. Des mosaïques de photos de chacun des conseils municipaux depuis 1956 ont alors été dévoilées et sont désormais installées à la salle communautaire municipale. Cette soirée a donc mis en valeur les différentes époques et illustres personnages qui ont marqué la population marcellinoise pendant ces 60 dernières années.

Un peu d’histoire

En 1956, c’est sous le nom de Ste-Marcelline-de-Radstock que l’on connait Ste-Marcelline-de-Kildare. Ce n’est que depuis le 1er novembre 1965 que l’appellation officielle est celle que nous connaissons aujourd’hui. Ces deux dernières appellations réfèrent à la présence d’une petite église, bâtie à la fin du 19e siècle et dédiée à Ste-Marcelline. Le nom Radstock est celui d’un village de Somerset en Angleterre, et fait allusion aux origines protestantes et anglophones de l’endroit alors que Kildare fait référence au Comté de Kildare dont la municipalité constitue la partie nord.

Le magnifique Lac-des-Français est indissociable de l’histoire de Ste-Marcelline-de-Kildare. Bien que les pionniers riverains furent des anglophones comme l’étaient la majorité des colons alors établis à Ste-Marcelline au début du 19e siècle, ce lac tire son au nom de la présence de francophones à cet endroit. Dès 1837, des gens de St-Jacques-de-Montcalm viennent s’y établir pour y faire fonctionner des moulins à scie et à farine. Pour le sciage et la mouture, on disait alors qu’on allait chez les français, d’où le nom Lac-des-Français.

Vers 1900, la majorité des colons anglophones avaient quittés pour laisser la place à des francophones venant des municipalités avoisinantes.

Nettement séparée de Saint-Ambroise-de-Kildare depuis 1956, Ste-Marcelline-de-Kildare est une municipalité récente qui a aujourd’hui le vent dans les voiles, une population fière et une administration dévouée à son développement et à son dynamisme.