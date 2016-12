Saint-Charles-Borromée souhaite la bienvenue aux nouveau arrivants

Les nouveaux résidents et les nouveaux nés de Saint-Charles-Borromée étaient conviés à un brunch le 23 octobre, à la salle Saint-Jean-Bosco.

Plus de 200 personnes ont assisté à cette activité dont l'objectif est de connaître les différenfs services offerts par la municipalité afin de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants.

Lors de son allocution, le maire André Hénault a rappelé que Saint-Charles-Borromée poursuivait son développement. "Nous devrions émettre pour plus de 60M$ en permis de construction. C'est une signe que notre municipalité est en croissance", a-t-il mentionné. Il a aussi rappelé que plus de 450 jeunes participent au camp de jour l'été, et il y a plus de 500 joueurs ou joueuses de soccer.

De son côté, le président du comité consultatif de la famille, Rosaire Hérard, a dévoilé les principales activités familiales qui auront lieu au cours des prochaines semaines.

Chaque nouvel arrivant a reçu une plaque commémorative ainsi qu'un arbre à planter sur le terrain de leur résidence.