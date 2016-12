La ministre Thériault annonce une aide financière de plus de 4,2 M$ pour offrir des services de transport en commun de qualité dans la région de Lanaudière

La vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, annonce, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, l'octroi d'une aide financière de 4 225 947 $ au CRT Lanaudière.

Cette somme est versée dans le cadre du volet 1 - Subvention à l'amélioration des services de transport en commun du Programme d'aide au développement du transport collectif découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Financé par le Fonds vert, ce programme est doté d'une enveloppe globale de 140 millions de dollars pour l'année 2016, dont 130 millions de dollars pour permettre l'amélioration des services de transport en commun en milieu urbain par les autorités organisatrices de transport admissibles, soit les sociétés de transport en commun, les conseils intermunicipaux de transport, les organismes municipaux de transport et l'Agence métropolitaine de transport.

« J'ai à cœur de poser des gestes qui permettent d'offrir aux citoyens une offre de service en transports de qualité dans le but de faciliter la mobilité des personnes. En ce sens, l'aide financière annoncée aujourd'hui est un exemple de mesures entreprises dans le but de soutenir des initiatives concrètes en matière de transport collectif et d'environnement, pour le bénéfice des utilisateurs, mais aussi de l'ensemble de la population », a déclaré le ministre Lessard.

« Grâce au Fonds vert, dont les revenus sont principalement issus du marché du carbone, le gouvernement soutient les municipalités, les instituts de recherche, les citoyennes et les citoyens québécois dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone. En plus de favoriser la relance et le développement durable de notre économie, cette action concrète, qui s'inscrit dans notre Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, nous permet de lutter, ensemble, contre les changements climatiques, afin d'assurer une qualité de vie à nos enfants. Faisons-le pour eux! », a affirmé le ministre Heurtel.

Notons que le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques vise à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % sous leur niveau de 1990 d'ici 2020 et à améliorer la résilience de la société québécoise à l'égard des impacts des changements climatiques.

« Nous sommes fiers d'accompagner le CRT Lanaudière dans ses efforts pour offrir à la population des services de qualité. Cette aide financière de 4 225 947 $ témoigne de notre engagement pour favoriser l'essor du transport durable au Québec visant, entre autres, à réduire les effets de nos modes de transports sur l'environnement dans une perspective de développement durable », a conclu la ministre Thériault.

Pour plus de renseignements sur ce programme, consultez le site Web du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports à l'adresse www.transports.gouv.qc.ca.