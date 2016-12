Bilan régional de l'été 2016 du programme Environnement-Plage

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dresse un bilan positif des résultats du programme d’échantillonnage des eaux de baignade qui vient de se terminer. En effet, l’eau de 34 plages a été échantillonnée dans la région de Lanaudière au cours de l’été. Parmi ces plages, 24 ont reçu la cote moyenne A et 10 ont obtenu la cote moyenne B.

Voici les résultats pour chacune des plages participantes :

Cote A (excellente)

Les 24 plages suivantes se sont classées dans la catégorie A (excellente) :

Plage Municipalité

Plage du camp Saint-Urbain Chertsey

Plage municipale d’Entrelacs Entrelacs

Plage du camp Ville-Marie Entrelacs

Plage du camping Lac-Provost Lac-des-Dix-Milles

Plage du camp Ouareau Notre-Dame-de-la-Merci

Plage du camp Mariste Morgan Rawdon

Plage du camping Québécamp Rawdon

Plage des moniteurs du camp Papillon Saint-Alphonse-Rodriguez

Plage des campeurs du camp Papillon Saint-Alphonse-Rodriguez

Plage municipale du Lac Pierre #1 Saint-Alphonse-Rodriguez

Plage du camp de La Salle Saint-Alphonse-Rodriguez

Plage de Plein air Lanaudia Saint-Côme

Plage du camp Saint-Donat (Petite Plage) Saint-Donat

Plage du camp Saint-Donat (Grande Plage) Saint-Donat

Plage municipale de Saint-Donat Saint-Donat

Plage du camp Mère Clarac Saint-Donat

Plage du camp Musical Père Lindsay Sainte-Béatrix

Plage du Havre Familial Sainte-Béatrix

Plage de la base de plein-air de Sainte-Émélie Sainte-Émélie-de-’Énergie

Plage municipale de Saint-Gabriel Saint-Gabriel

Plage du Camping La Baie #1 Mandeville

Plage du Camping La Baie #2 Mandeville

Plage municipale de Saint-Michel-des-Saints aint-Michel-des-Saints

Plage municipale de Sainte-Marcelline-de-Kildare Sainte-Marcelline-de-Kildare

Cote B (bonne)

Les 10 plages suivantes se sont classées dans la catégorie B (bonne) :

Plage municipale de Rawdon Rawdon

Plage du camp Mariste Lamoureux Rawdon

Plage du camp Mariste Morgan (Aquacade) Rawdon

Plage du camp de l’Étincelle Saint-Alphonse-Rodriguez

Plage Maria Goretti Saint-Charles-Borromée

Plage Bosco Saint-Charles-Borromée

Plage d’Accès Plein-Air Chertsey

Plage du camping Saint-Tropez Sainte-Béatrix

Plage municipale de Sainte-Émélie-de-l’Énergie Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Plage du Manoir du Lac Saint-Gabriel

Rappelons que le programme Environnement-Plage vise à informer la population de la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages publiques qui sont admissibles et qui y participent dans l’ensemble du Québec.

C’est sur la base de la qualité bactériologique des eaux de baignade qu’une cote A (excellente), B (bonne), C (passable) ou D (polluée) est attribuée aux plages participantes.

Une plage participante fait l’objet d’une interdiction d’accès dès que les résultats d’analyse des échantillons de ses eaux de baignade conduisent à l’attribution d’une cote D. L’interdiction d’accès à la plage pour des fins de baignade est maintenue tant que les résultats d’échantillonnage ne démontrent pas que l’eau satisfait aux critères d’une eau classée A, B ou C. Les plages ayant obtenu des cotes C et D font l’objet d’une surveillance accrue du Ministère en étant échantillonnées davantage. De plus, le Ministère offre un service conseil relatif à l’identification des sources de contamination possible des eaux de baignade d’une plage et aux solutions à apporter le cas échéant.

Pour obtenir plus d’information sur le programme Environnement-Plage, il suffit de consulter le site Web du Ministère à l’adresse suivante : www.mddelcc.gouv.qc.ca. On peut également s’adresser, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, à la direction régionale du Centre de contrôle environnemental du Québec de votre région au numéro 450-654-4355, ou encore au Centre d’information du Ministère au numéro sans frais 1-800 561-1616.