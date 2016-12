Plus de 200 personnes présentes à la quatrième édition du Brunch de la coopération

La Coop Profid’Or, La Coop Agrivert et Desjardins Entreprises ont tenu, le 16 octobre dernier, la quatrième édition du Brunch de la coopération, réunissant plus de 200 producteurs agricoles et employés des coopératives au Centre Saint-Jean-Bosco. Organisée dans le cadre de la semaine de la coopération, cette activité a pour but de souligner l’importance du modèle coopératif dans la vie des producteurs agricoles de la Mauricie, de Lanaudière et des Laurentides, le tout dans une ambiance conviviale.

La journée s’est ouverte sur le discours de monsieur François Drainville, président de La Coop Agrivert. Il a souligné l’importance du réseau La Coop pour l’économie québécoise, avec son chiffre d’affaires de plus de 9 G$, ses 100 000 membres et ses 16 000 emplois, principalement en région.

Monsieur Sylvain Poirier, directeur principal marchés agricole et agroalimentaire de Desjardins Entreprises, a ensuite expliqué l’importance de l’agriculture pour Desjardins. Il a par la suite eu le privilège d’introduire le conférencier de la journée, monsieur Hugo Girard. Bien connu pour sa carrière d’homme fort, d’ambassadeur BMR et animateur de télévision. Monsieur Girard est venu entretenir les personnes présentes de prendre conscience de leur plein potentiel. Selon lui, il n’y a de limites que celles que l’on s’impose. Ainsi, il a démontré, à travers son parcours d’homme fort et sa carrière d’athlète professionnel à l’international, que la réussite dépend de soi et de sa propre volonté d’agir.

La journée s’est conclue sur le message de monsieur Robert Perreault, président de La Coop Profid’Or. M. Perreault a terminé en mentionnant que nous devons être fiers de transmettre notre passion pour l’agriculture et la coopération, car peu d’entreprises ont tous les jours un impact dans la vie des gens. En effet, nous devons nous nourrir à tous les jours de produits venant de l’agriculture.