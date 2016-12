Deux routes fermées à Saint-Félix-de-Valois

Deux routes seront fermées durant quelques jours en raison d'importants travaux routiers.

La première fermeture aura lieu entre le 24 octobre (6 heures du matin) et le 26 octobre (17 heures), sur la route 131, entre le rang Saint-Martin et le chemin de la Ligue Frédéric. On procédera à la réfection du passage à niveau. Un détour sera possible via le Chemin Barrette.

Chemin Barrette

Les mêmes travaux que ceux de la route 131 seront réalisés sur le Chemin Barrette du 31 octobre au 2 novembre, entre les rues Principale et Sainte-Marguerite.

Le Chemin Barette sera fermé à toute circulation dès le 31 octobre, 6 heures, pour rouvrir le 2 novembre dès 17 heures. Un détour sera possible via la route 131.