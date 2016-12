C’est suite à la rencontre du 15 septembre dernier que les organisateurs de Marchés de Noël extérieurs du Québec ont officialisé la création du Regroupement des Marchés de Noël du Québec.

Lors de la rencontre de septembre, une vingtaine de participants représentant des Marchés de Noël extérieurs de partout au Québec étaient présents. Cette rencontre avait pour but de valider et voter les règlements généraux du Regroupement et aussi de procéder à l’élection de son premier Conseil d’administration.

Voici la formation du tout nouveau conseil d’administration:

Mme Joanne Dubois, Marchés de Noël Joliette-Lanaudière (Lanaudière), Présidente

Mme Christine Bertrand, Marché de Noël et des traditions de Longueuil (Montérégie), Vice-présidente

M. Pierre Fortin, Noël au Marché de la gare de Sherbrooke (Cantons-de-l’Est), Trésorier

Mme Mylène A. Deneault, Noël dans le Vieux-Aylmer (Outaouais), Secrétaire

M. Denis Villeneuve, Marché du Noël d’Antan de Cap-Santé (Québec), Administrateur

M. Pierre Quintin, Marché de Noël de Lévis (Chaudière-Appalaches), Administrateur

Mme Joanne Dubois, Présidente du Regroupement des Marchés de Noël du Québec se

réjouit de la création du Regroupement. «Ensemble nous pouvons tellement faire plus.

Nous voulons promouvoir les Marchés de Noël extérieurs du Québec non seulement sur le marché québécois mais également aux visiteurs hors-Québec comme l’Ontario, le nord-est des États-Unis et même à l’international. Un inventaire rapide d’une quinzaine de Marchés de Noël extérieurs au Québec nous démontre qu’ensemble nous attirons plus de 500 000 visiteurs et ce, sur une période de cinq semaines. Le potentiel touristique est énorme. »

D’ici les prochaines semaines, le CA du Regroupement procédera à l’élaboration d’un site web avec une carte géographique indiquant les Marchés de Noël extérieurs membres du nouveau regroupement et à la promotion de sa nouvelle page Facebook.