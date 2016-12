C’est le 4 et 5 novembre prochain, aux Galeries Joliette, qu’aura lieu la première édition du Salon Voyages et Découvertes de Lanaudière.

Les grandes lignes de cet évènement ont été dévoilées lors d’une conférence de presse, le 11 octobre. « Après 38 ans dans le domaine du voyage, la passion est toujours là. J’ai voulu organiser un salon où le public pourra faire des découvertes extraordinaires », a précisé Denise Lafond, président de « Quel Beau Voyage ».

Les visiteurs pourront choisir leur type de voyage et leur destination qui leur convient. « Le Salon Voyages et Découvertes de Lanaudière sera inévitablement le lieu par excellence pour échanger, découvrir, comparer et planifier sa prochaine destination », a pour sa part mentionné Marie-Élène Corbeil, coordonnatrice du salon.

En tout, plus de 25 exposants seront sur place durant les deux jours de l’évènement. Parmi les sujets abordés, il y aura comment faire un voyage réussi, quelles sont les exigences de vaccination spécifique, quels sont les médicaments ou la trousse spécifique à avoir en voyage, les crèmes, etc.

De plus, grâce à la clinique du passeport et des employés du bureau du député Gabriel Ste-Marie, il sera possible de simplifier le renouvellement du passeport ou d’en émettre un nouveau.

Un défilé de mode, des conférences, des dégustations et des animations sont aussi au programme. Enfin, les personnes désireuses de faire carrière dans le domaine du voyage pourront découvrir les multiples métiers qui s’y rattachent et la façon de réaliser son rêve.