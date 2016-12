Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière annoncent l’arrivée de Mariève Gagnon à la présidence

Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière ont confirmé la nomination de Mariève Gagnon à la présidence. Elle succède ainsi à France Martin qui a été présidente les dernières années.

Femme d’affaires très engagée dans son milieu, Madame Gagnon est notaire associée du bureau PME Inter Notaires Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés. Impliquée à la Société de développement du centre-ville de Joliette depuis de nombreuses années et plus récemment au sein du conseil d’administration des Marchés de Noël Joliette-Lanaudière, elle s’est dite très honorée d’occuper cette nouvelle fonction. « Je compte m’engager pleinement dans la réalisation de ce mandat et je souhaite travailler activement pour l’avancement économique de notre communauté. Des événements de

l’envergure des Marchés de Noël ne peuvent qu’être bénéfiques pour notre région. »

« Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière sont une priorité pour le centre-ville, mais également pour la ville de Joliette. Les gens en sont fiers et des milliers de touristes les visitent année après année. » de dire madame Gagnon.

« Au centre-ville, vous êtes au cœur de l’action! Des événements tout au long de l’année, une abondance de charmants restos, de cafés et de bars, des boutiques uniques et un carrefour d’activités culturelles. Le centre-ville est un milieu de vie et un lieu

d’échanges pour toute la population et les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière s’y intègrent parfaitement », de conclure madame Gagnon.

Les Marchés de Noël se tiendront du 1er au 23 décembre 2016 au centre-ville de Joliette et plusieurs nouveautés seront présentées pour souligner le 10e anniversaire de l’événement.