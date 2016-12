Un bilan positif pour Tourisme Lanaudière

L'année 2016 s'avère très positive pour Tourisme Lanaudière alors que les indicateurs de performance sont actuellement à la hausse.

Selon un bilan fait pat l'organisme, le 5 octobre, le taux d’occupation a été en nette progression cet été avec des augmentations de 9,3 % en juillet et 7% en août.

"La région profite non seulement de la reprise généralisée de l’industrie touristique québécoise, mais aussi, des nombreux investissements réalisés par les entrepreneurs touristiques et par Tourisme Lanaudière au cours des dernières années", a mentionné Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière.

Le nombre d’unités louées est en hausse de 13 % de janvier à août 2016 par rapport à 2015, alors que les revenus bruts liés à l’hébergement touristique en hausse de 16 % de janvier à août.

Selon un sondage interne, plus de 60 % des lieux d’hébergement ont connu des hausses d’achalandage en juillet et août. Pour la même période, moins de 15 % signalaient des baisses.

Plusieurs facteurs internes et externes peuvent expliquer ce que nous nous permettons de qualifier d’excellente performance. Parmi les facteurs que notre industrie peut contrôler : la qualité croissante de l’offre et du service de plusieurs attractions touristiques et lieux d’hébergement qui mettent une énergie importante à tenter de se distinguer de la concurrence.