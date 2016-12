La grippe est à nos portes : des moyens simples pour s’en prémunir

Chaque année, de la fin de l’automne au début de l’hiver, le virus de la grippe fait généralement son apparition dans nos communautés. Dans cette perspective, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière désire rappeler à la population, et plus particulièrement aux personnes à risque de complications, qu’il est important de se protéger contre cette maladie parfois mortelle.

Moyens de prévention

Bien que la grippe puisse parfois avoir de graves conséquences, il existe une panoplie de moyens simples pour s’en prémunir.

Le premier conseil commence par l’application rigoureuse des mesures de base de prévention des infections. Bien se laver les mains régulièrement, et plus particulièrement lorsqu’on a été en contact avec d’autres personnes, constitue un moyen éprouvé, tant pour se protéger du virus, que pour en limiter la propagation. De même, s’abstenir de visiter nos proches qui résident en centre d’hébergement ou qui sont hospitalisés, lorsqu’on présente des symptômes de grippe, demeure un comportement responsable à adopter dans la lutte à la propagation du virus.

Enfin, même si son taux d’efficacité peut fluctuer, compte tenu de la variabilité des souches en circulation, le vaccin contre la grippe demeure le meilleur moyen de prévention pour les clientèles vulnérables. Cette recommandation, soutenue par la littérature scientifique et les avis d’experts les plus récents de la communauté internationale, s’adresse particulièrement aux malades chroniques et aux personnes âgées qui ont un risque beaucoup plus élevé de complications, d’hospitalisations et de décès que les autres individus.

Des cliniques de vaccination accessibles dans tout Lanaudière

Encore cette année, à compter du 1er novembre 2016, le MSSS offre gratuitement le vaccin contre la grippe aux clientèles suivantes :

- Personnes à risque de complications en cas de grippe

- Enfants de 6 à 23 mois

- Femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de grossesse

- Personnes âgées de 2 à 60 ans ayant une maladie chronique (incluant les femmes enceintes quel que soit le stade de la grossesse)

- Personnes de 60 ans ou plus

- Entourage de ces personnes et celui des bébés de moins de 6 mois

- Travailleurs de la santé

Prendre rendez-vous : deux options s’offrent à vous

1. Par Internet : Dès le 11 octobre 2016, visitez le site www.monvaccin.ca, sélectionnez le vaccin désiré et suivez les instructions.

À l’aide de ce système de réservation en ligne, vous obtenez rapidement un rendez-vous afin de recevoir votre vaccin.

2. Par téléphone : Dès le 11 octobre 2016, à compter de 10 h, et par la suite, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, en composant le : 450-755-3737 ou, sans frais, le 1-855-755-3737.

Assurez-vous de prendre en note l’heure, la date et le numéro de confirmation du rendez-vous.

Enfin, le jour de votre rendez-vous, apportez votre carte d’assurance maladie.