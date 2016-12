Les travaux de construction du Centre d’excellence en santé sont lancés

Les travaux de construction du Centre d’excellence en santé ont été officiellement lancés, le 4 octobre.

Plusieurs dignitaires ont assisté à la première pelletée de terre symbolique de la bâtisse qui sera adjacente au Centre Hospitalier Régional de Lanaudière à Joliette.

Le Centre est destiné aux programmes en formation professionnelle reliés en santé et pourra accueillir plus de 650 élèves. Les travaux sont estimés à 23 M$.

En tout, le nouvel établissement scolaire comprendra 18 classes pour la théorie dont six avec de l’équipement informatique. Pour ce qui est des classes pratiques, il y aura 11 grands laboratoires et six petits. De plus, il y a aura des locaux pour les pédagogiques et administratifs.

Les travaux devraient être terminés le 27 octobre 2017. Il y aura une période qui servira au déménagement du matériel des locaux situés sur Base-de-Roc. On procédera aussi à l’aménagement des locaux. Les élèves pourront étudier au Centre d’excellence en santé dès janvier 2018.