Fermeture de l'intersection de la rue Monseigneur-Forbes et du boulevard de la Base-de-Roc

La Ville de Joliette souhaite aviser sa population qu’en raison de la construction d’un nouveau poste de pompage, il y aura fermeture complète de l’intersection de la rue Monseigneur-Forbes et du boulevard de la Base-de-Roc (intersection située à proximité du Centre récréatif Marcel-Bonin et du CLSC de Joliette).



La fermeture est prévue du mardi 11 octobre au vendredi 21 octobre 2016.



Une signalisation permettra d’assurer des détours via la rue Taché (au sud) ou les rues Notre-Dame et De Lanaudière (au nord).

Un détour devra être envisagé pour tous les véhicules (y compris les véhicules d’urgence).