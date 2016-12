Avis d'ébulition à Saint-Esprit

Suite à une interruption et un bris d'aqueduc lors d’un remplacement d’un ponceau au rang Montcalm, la qualité de l’eau n’est plus assurée pour les résidents de Saint-Esprit, elle pourrait être contaminée. La contamination de l’eau par des bactéries signifie qu’elle peut aussi contenir des microorganismes dangereux pour votre santé. Les symptômes les plus fréquents sont les vomissements, les diarrhées et les maux de ventre.

Que devez-vous faire?

De l’eau préalablement bouillie pendant une minute, ou de l’eau embouteillée, doit être utilisée pour les usages suivants, et ce, jusqu’à la diffusion d’un avis contraire :

- Boire et préparer des breuvages;

- Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

- Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);

- Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

- Fabriquer des glaçons;

- Se brosser les dents et se rincer la bouche.

- Jetez les glaçons (n’oubliez pas les réservoirs des réfrigérateurs), boissons et aliments préparés après le 6 août 2016 avec l’eau du robinet non bouillie.

Vous pouvez utiliser l’eau du robinet non bouillie pour :

- Laver la vaisselle à l’eau chaude en vous assurant de bien l’assécher;

- Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain. En ce qui concerne les jeunes enfants, assurez-vous qu’ils n’avalent pas d’eau durant le bain ou lavez-les avec une débarbouillette.

- Écoles, entreprises, commerces et institutions desservis : avisez votre clientèle que l’eau est impropre à la consommation. Fermez les fontaines d’eau et affichez l’information aux endroits où de l’eau reste disponible.

La Municipalité de Saint-Esprit prend actuellement toutes les mesures à sa disposition pour déterminer la source du problème et pour le corriger.