Prix Hippocrate 2016: Deux équipes du CISSS de Lanaudière se démarquent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière tient à féliciter les membres de son équipe médicale s’étant distingués à l’occasion de la remise du Prix Hippocrate 2016, qui a eu lieu le 15 septembre dernier. Cette distinction vise à reconnaître le travail d’une équipe de professionnels de la santé s’étant démarquée par une pratique interdisciplinaire exemplaire.

Ainsi, le Dr Pierre-Jean Maziade, microbiologiste à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur ainsi que son équipe ont remporté le Prix Hippocrate 2016 pour leurs travaux visant le contrôle des infections au Clostridium difficile par une approche interdisciplinaire.

« Le contrôle des infections au Clostridium difficile est un enjeu majeur dans un établissement de santé, de souligner M. Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS de Lanaudière. Grâce à leur approche interdisciplinaire et leur rigueur, Dr Maziade et son équipe ont obtenu des résultats probants, lesquels contribuent à améliorer la santé et le bien-être des patients soignés dans notre établissement. »

Pour sa part, le Dr Sébastien Hains, podiatre au Centre hospitalier régional De Lanaudière et son équipe ont reçu une mention honorable du jury dans le cadre du Prix Hippocrate. Cette mention souligne le travail de cette équipe interdisciplinaire instaurée en soins de plaies pour la clientèle diabétique et sa contribution à la diminution du taux de complications liées à cette problématique en croissance.

Le CISSS de Lanaudière est privilégié de compter parmi son équipe des gens qui, par leurs initiatives et leur travail multidisciplinaire, contribuent de manière considérable à l’amélioration de la santé et du bien-être des Lanaudoises et des Lanaudois.