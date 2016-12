Dans la cuisine, évitez de vous faire cuire

Le service des Incendies de la Ville de Joliette profite de la Semaine de la prévention des incendies, laquelle se déroulera du 9 au 15 octobre sous le thème « Le combat des chefs », pour sensibiliser la population à l’importance de toujours cuisiner avec précaution.

Au Québec, près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels sont déclarés dans la cuisine, soit environ 1 300 par année. Parmi les éléments déclencheurs, notons une distraction ainsi qu’une défaillance et/ou une mauvaise utilisation des appareils de cuisson.

Pour éviter le pire, le service des Incendies de la Ville de Joliette tient à rappeler quelques règles élémentaires :

- Toujours surveiller les aliments qui cuisent et utiliser un récipient dont le diamètre est supérieur ou égal à l’élément chauffant de la cuisinière;

- Ne jamais chauffer d’huile dans un chaudron;

- Fermer tous les appareils de cuisson lorsqu’on quitte la cuisine ou le domicile;

- Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisinière;

- Ne pas utiliser la fonction d’auto-nettoyage du four si trop de résidus se sont accumulés au fond;

- Ne jamais déplacer un chaudron en flamme;

- Ne jamais verser de l’huile bouillante dans l’évier et ne pas tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau.

Par ailleurs, il est important d’éloigner les enfants et les animaux des appareils de cuisson lorsqu’ils sont allumés et de garder, en tout temps, un extincteur portatif près de la cuisine.

Mentionnons que les membres du service des Incendies seront au Canadian Tire de Joliette le 14 octobre prochain pour rencontrer la population et répondre à ses interrogations.

Consultez également tous les trucs et astuces pour prévenir les feux de cuisson au www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie. Pour toute question, veuillez communiquer avec le service des Incendies de la Ville de Joliette – division Prévention au 450 753-8158.