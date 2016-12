Le gouvernement accorde plus d'un million de dollars à la Municipalité de Saint-Cuthbert

La Vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, annonce, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard, l'octroi d'une aide financière de 1 027 337 $ à la Municipalité de Saint-Cuthbert dans la région de Lanaudière, pour la réfection de la rue Principale, des rangs Côte Joly, Saint-Jean, Saint-André et Sainte-Thérèse, du petit rang Sainte-Catherine, de la route Bel-Automne, du chemin du 9e Rang-York et de la traverse du Moulin-Doucet. L'aide financière est versée dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local pour le volet Accélération des investissements sur le réseau routier local.

« L'appui témoigné par notre gouvernement à la collectivité de Saint-Cuthbert procurera à notre région un meilleur levier pour développer son économie et améliorer la qualité de vie de sa population », a mentionné la ministre Lise Thériault.

« Le maintien et l'amélioration des infrastructures routières sont au cœur de nos priorités, notamment parce qu'ils permettent de préserver la sécurité des usagers de la route. Grâce au programme Réhabilitation du réseau routier local, qui découle de l'Accord de partenariat avec les municipalités, intervenu en septembre 2015 entre le gouvernement du Québec et les instances municipales, nous sommes en mesure d'apporter un soutien considérable aux municipalités. De fait, l'aide destinée au réseau routier local totalise 174 millions de dollars annuellement », a ajouté le ministre Laurent Lessard.

Le programme Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) est doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars pour 2016-2017 et comprend deux volets : Redressement des infrastructures routières locales et Accélération des investissements sur le réseau routier local. Le programme vise à soutenir financièrement les municipalités dans la réalisation de travaux d'amélioration des infrastructures routières locales.

Pour en savoir plus sur ce programme, consultez le www.transports.gouv.qc.ca.