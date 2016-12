Le maire de Joliette en congé de maladie

La Ville de Joliette vient d'annoncer que le maire Alain Beaudry doit s'absenter de la mairie pour une période indéterminée.

« M. Beaudry étant affligé d’un problème de santé nécessitant le repos complet pour une période indéterminée. C'est une surprise pour tous », a mentionné Sonia Hénault, porte-parole de la Ville, dans un communiqué émis en début d’après-midi le 29 septembre.

C'est Richard Leduc, présentement maire suppléant, qui occupera les responsabilités du maire Beaudry durant son absence.

« D’une même voix, le conseil municipal et l’administration de la Ville de Joliette souhaitent prompt rétablissement à M. Alain Beaudry et remercient la population pour le respect manifesté en son endroit et envers sa famille », de conclure le communiqué.