Activités d’automne dans Lanaudière

Le début de l’automne a été chaud et agréable. Les couleurs ont tardées à se faire voir mais, à quelques minutes de Montréal, vous serez plongés dans les prochains jours en plein cœur de cette magnifique période de l’année. Voici nos suggestions d’activités pour ne rien manquer de cette courte saison haute en couleur :

Randonnées pédestres pour tous

Parmi les endroits à ne pas manquer, nos 10 incontournables de la randonnée pédestre. Les sentiers vous attendent pour votre plus grand plaisir!

Cueillez vos propres citrouilles et courges

Activité d’automne par excellence, la saison des récoltes vous offre une panoplie de variétés de courges. Vous pouvez les cueillir à La Courgerie, à la Ferme Cormier et à La Brouette à légumes. Des balades aux champs sont aussi au programme.

Admirez le festival des couleurs d’automne dans les stations de ski

Plusieurs activités reliées aux couleurs automnales seront proposées au cours des prochaines semaines dans les quatre stations de ski de Lanaudière. En plein cœur de la nature lanaudoise, vous serez aux premières loges pour profiter de cette colorée période de l’année!



Stations de ski de Lanaudière :

Mont-Garceau, Saint-Donat

Centre de ski La Réserve, Saint-Donat

Station touristique Val Saint-Côme, Saint-Côme

Ski Montcalm, Rawdon

Sillonnez les fermes des circuits touristiques gourmands avec Goûtez Lanaudière!

L’automne est la saison par excellence pour se laisser tenter par le terroir lanaudois. Quand les paysages s’empourprent, la balade vers la découverte de petits producteurs devient un régal pour tous les sens. Les circuits gourmands Goûtez Lanaudière! vous guident vers les meilleures adresses : visites de fermes, courges, citrouilles et mille et une autres douceurs à découvrir au fil des routes. Sillonnez les chemins panoramiques, prenez le temps de savourer le moment et faites des découvertes passionnantes, inspirantes et parfois même inusitées. Petits et grands y trouveront leur compte!

Partez à la pêche d’automne

Du poisson à profusion, des paysages à couper le souffle, Lanaudière en automne, c’est une pêche en couleurs! Plusieurs pourvoiries bénéficient de période de pêche prolongée jusqu’à la fin octobre, et ce, même pour la truite!