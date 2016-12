Collectes à trois voies : Notre-Dame-des-Prairies citée en exemple!

Toujours soucieuse d’améliorer ses pratiques environnementales, c’est avec beaucoup d’intérêt que le conseil municipal a récemment mandaté deux de ses membres à visiter la plateforme de compostage de l’usine EBI. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a répondu positivement à l’invitation lancée par EBI aux différentes municipalités qu’elle dessert afin de visiter ses installations. Une visite payante pour la Ville puisque les bonnes pratiques de ses citoyennes et citoyens sont citées en exemple quant à la qualité du compost récupéré.

En effet, les citoyennes et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies utilisent correctement chacun des bacs mis à leur disposition et ont de bonnes pratiques relativement à la gestion des matières compostables, récupérables et résiduelles. Il est bien connu que l’enfouissement des ordures ménagères est très néfaste pour l’environnement et grâce aux bonnes habitudes des prairiquoises et prairiquois, une bonne partie des matières résiduelles sont récupérées ou compostées. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies tient à féliciter toute sa population pour ses efforts et le maintien de ses bonnes pratiques.

Monsieur Alain Larue explique : «La Ville de Notre-Dame-des-Prairies pose depuis longtemps les bons gestes environnementaux et n’hésite pas à changer ses pratiques. Dès le début nous avons adopté le bac bleu et ensuite nous avons été la première municipalité de la MRC de Joliette à implanter le bac brun en 2014. Les membres du conseil municipal et moi-même encourageons toute la population à continuer d’utiliser correctement les bacs bleu, brun et noir, permettant ainsi de diminuer notre empreinte écologique collective.»

À propos de la Politique environnementale

Depuis plusieurs années, la Ville mène de façon proactive de nombreuses actions visant à préserver l’environnement. La Politique environnementale adoptée par la Ville en 2015 est le résultat d’un processus d’élaboration et de consultation publique exhaustifs qui permet à l’équipe municipale, aux élus/élues et aux citoyennes et citoyens concernés d’avancer vers une direction commune en vue de mieux protéger l’environnement et d’améliorer la qualité de vie des Prairiquoises et Prairiquois.

La population prairiquoise est invitée à poursuivre ses bonnes pratiques. Pour vous aider, n’hésitez pas à vous référer à la section environnement de notre site internet au www.notredamedesprairies.com, vous y trouverez le calendrier des collectes ainsi que la Politique environnementale de la Ville.