C’est dans la cuisine que ça se passe

Le Service de sécurité incendie (SSI) de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a dévoilé le 28 septembre dernier, la programmation de la Semaine nationale de la prévention des incendies 2016 pour son territoire. Pour cette édition, tenue du 10 au 16 octobre prochains, la thématique sélectionnée par le ministère de la Sécurité publique est Le combat des chefs.

Le choix du ministère s’explique par le fait que le principal foyer d’incendie dans un bâtiment résidentiel est la cuisine. Ainsi, le personnel responsable de la prévention du SSI de la MRC sensibilisera et encouragera les citoyennes et citoyens à mettre en pratique la formule qui réduira les risques d’incendie.

Les statistiques démontrent que près du tiers des incendies de bâtiment résidentiels au Québec débutent dans la cuisine, soit environ 1 300 incendies par année. De ce nombre, près de la moitié sont dus à une distraction, sans oublier que ce sont les appareils de cuisson (four, cuisinière et autres équipements de cuisson) qui sont les éléments déclencheurs.

À elle seule, l'utilisation inadéquate du matériau enflammé (combustible renversé accidentellement, huile de cuisson ou matières grasses) représente 325 incendies de cuisine par année au Québec. Selon les rapports incendie transmis par des pompiers, les cendres transvidées dans des poubelles ou de gros appareils électroménagers dont l'entretien a été négligé contribuent également à déclencher des incendies.

Parmi les comportements à éviter :

- déplacer un chaudron en flamme;

- verser de l'huile bouillante dans l'évier;

- tenter d'éteindre un feu d'huile avec de l'eau.

Lors d’un début d’incendie, la meilleure chose à faire est d’évacuer l’endroit et d’appeler rapidement le 9-1-1.

Journée portes ouvertes des casernes

Une activité familiale est proposée à la population le samedi 15 octobre alors qu’une Journée portes ouvertes des casernes sera tenue. De 13 h à 16 h, les visiteurs pourront parcourir le milieu de travail de leurs pompiers, explorer les camions et découvrir les équipements.

De plus, afin de sensibiliser les jeunes d’âge scolaire à l’importance d’être bien préparés en cas d’incendie, le SSI de la MRC visitera les 18 écoles de son territoire. La présentation des huit comportements sécuritaires fait partie de la programmation en plus d’un jeu-questionnaire afin de valider la connaissance des étudiants. Des exercices d’évacuation dans les écoles et les centres de la petite enfance sont également prévus.

Le ministère de la Sécurité publique souligne que depuis 2010, une baisse considérable du nombre d’incendies annuel de 27 % a été observée. Cette dernière s’explique, entre autres, par des activités de prévention efficaces, par la mise en œuvre des schémas de couverture de risques en incendie par les MRC.