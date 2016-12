Le concours NDP en fleurs couronne ses gagnantes et gagnants

C’est le 27 septembre dernier lors d’une soirée spéciale qu’avait lieu le dévoilement des gagnantes et gagnants du concours NDP en fleurs. Depuis 23 ans, ce concours fait de Notre-Dame-des-Prairies une ville plus fleurie et naturellement belle.

Ce concours, organisé en collaboration avec la commission de l’environnement, vise à encourager les prairiquoises et prairiquois à faire de leur milieu de vie un environnement plus vert où il fait bon vivre. «Les membres du conseil municipal ainsi que moi-même tenons à féliciter les citoyennes et citoyens qui font des efforts pour embellir la Ville. Chaque fleur et chaque arbre fait de Notre-Dame-des-Prairies un endroit plus beau et accueillant dont nous pouvons tous être fiers.», souligne le maire, Monsieur Alain Larue

Au début du mois de juillet, tous les quartiers de la Ville ont été visités par un jury qui a sélectionné les finalistes dans les différentes catégories. NDP en fleurs fait des gagnantes et gagnants dans chaque quartier de la Ville, une gagnante/ un gagnant dans la catégorie «commerce» et une grande gagnante/gagnant «coup de cœur». Tous les finalistes ont reçu une photo souvenir de leur aménagement et les gagnants d’une première place ont obtenu une plaque souvenir. Une mention toute particulière à Madame Josée Parent et à Monsieur Luc Rivest, du 22, avenue des Iris, qui se sont mérité le prix «coup de cœur» du Jury cette année. En signe de tradition, la photo du prix «coup de cœur» a été apposée sur la plaque perpétuelle mise en valeur à l’hôtel de Ville.

Félicitations aux gagnantes et gagnants ainsi qu’à tous les finalistes!