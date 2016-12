Mathieu Gratton animera un spectacle-bénéfice pour les Répits de Gaby

Voir la galerie de photos

L’humoriste Mathieu Gratton a accepté la présidence d’honneur et l’animation du spectacle-bénéfice des répits de Gaby, qui aura lieu le 22 octobre prochain à la salle Bosco de Saint-Charles-Borromée.

« C’est une cause qui me tient beaucoup à cœur étant moi-même père d’un enfant autiste de 15 ans. Un organisme comme les Répits de Gaby peut apporter beaucoup aux parents. C’est un gros cadeau de pouvoir bénéficier de ça », a mentionné M. Gratton en conférence de presse, le 27 septembre.

Parmi les artistes qui seront de la soirée, il y a Pascal Dufour (anciennement de la formation Les Respectables), Élizabeth Blouin-Brathwaite, King Melrose, Amélie B. Simard ainsi que des artistes surprises. Mathieu Gratton fera aussi quelques numéros.

L’an dernier, le premier spectacle-bénéfice avait permis d’amasser 4500$. On souhaite atteindre un objectif de 10 000$ cette année.

Le coût des billets est de 35 $ en prévente et de 40 $ à la porte. On peut se les procurer en téléphonant au 450-754-2782. Le soir du spectacle, qui débute à 20 h, une partie de la soirée sera présentée en webdiffusion et une plate-forme de dons sera mise à la disposition du public.

Besoins criants

Créé en 2002, les Répits de Gaby sont nés de la nécessité d’avoir accès à une ressource pouvant accueillir les personnes avec trouble du spectre autistique (TSA) dans la région de Lanaudière.

« Notre mission est de supporter les familles afin de maintenir le plus longtemps possible les enfants dans leur milieu naturel. Nous possédons trois points de service en répits de jour soit Terrebonne, Repentigny, Joliette et un point de service en répits de fin de semaine, à Crabtree », a précisé Mélissa Marcil, directrice-générale de l’organisme

Elle ajoute que les Répits de Gaby est la seule ressource de ce genre dans la région. « Actuellement, nous desservons 146 familles pour 152 personnes. Mais il y a une liste de 120 familles en attente de services », a-t-elle ajouté.

De son côté, Claudine Landry, coordonnatrice clinique a mentionné qu’il était actuellement impossible de chiffrer exactement le nombre de personnes atteintes d’autisme dans Lanaudière car plusieurs ne sont pas scolarisés et plusieurs âgé de 21 ans sont en attente de diagnostic.

Grâce à l’argent amassé avec le spectacle-bénéfice, l’organisme souhaite offrir des camps de jour adapté à Berthier et Rawdon, mettre sur pied un projet de vécu partage adulte, conclure un partenariat avec les Ateliers Petits Mousses ainsi que diminuer les listes d’attentes.