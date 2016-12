Les salarié-es des Industries Mailhot se joignent à la CSN

Le 8 septembre 2016, le Tribunal administratif du travail (TAT) a rendu une décision dans laquelle le Syndicat des travailleuses et travailleurs des industries Mailhot - CSN fut accrédité pour représenter tous les salarié-es de la production de l'entreprise.



Réunis en assemblée générale le samedi 24 septembre dernier, les membres du syndicat ont procédé à l'élection de leurs représentants.



« En quittant la FTQ pour joindre les rangs de la CSN, ces travailleuses et travailleurs se sont donné les moyens pour améliorer leurs conditions de travail et de vie » souligne Francine Ranger, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN.



La Fédération de l'industrie manufacturière de la CSN (FIM) se réjouit de l'arrivée de ce nouveau syndicat dans un secteur dont l'expertise est bien développée. Le vice-président de la fédération, Mathieu Lafleur, soutient que les travailleuses et les travailleurs bénéficieront d'une impressionnante quantité de services visant, notamment, la négociation de la convention collective et la santé et la sécurité au travail.



Le président du syndicat, Alain Chartier, a remercié les membres présents de la confiance témoignée et a rappelé à ces derniers que « seul nous allons plus vite, mais qu'ensemble nous allons plus loin ».



Les membres seront à nouveau convoqués en assemblée générale cet automne pour mener à bien le processus menant à la négociation de la prochaine convention collective.



Les Industries Mailhot possèdent deux établissements dans Lanaudière, soit à Terrebonne et St-Jacques-de-Montcalm. L’entreprise est un fabricant de vérins hydrauliques qui se veut à la fine pointe de la technologie, qui se soucie de la qualité et qui a su se tailler une place de choix dans son domaine. Mailhot offre une gamme complète de vérins hydrauliques, à tige et télescopiques.



Le Syndicat des Industries Mailhot-CSN, un autre syndicat du sud de Lanaudière, se joint à la CSN pour obtenir de meilleurs services et s’assurer que ses membres seront bien défendus.