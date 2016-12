Le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage des Samares a un nouveau site internet

Afin de rendre plus accessible l'information aux parents d'un élève HDAA, le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage lance son nouveau site internet comprenant une multitude de renseignements, tous plus intéressants les uns que les autres, qui permettront aux parents concernés d'obtenir de l'information sur plusieurs sujets d'actualité.

Accessible à partir du site de la Commission scolaire des Samares, la section réservée aux informations relatives aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) trouve dorénavant sa place à part entière dans un tout nouveau site!

Plus spacieux, convivial et entièrement dédié au soutien parental des enfants présentant différents besoins particuliers et fréquentant un établissement de la Commission scolaire des Samares, le nouveau site vise à permettre aux parents d'accéder rapidement à des renseignements concernant leur réalité et celle de leur enfant.

Quelques nouveautés sur le site

En plus des informations déjà présentes sur l'ancien site, plusieurs éléments ont été créés dans la nouvelle présentation afin de mieux répondre aux besoins des parents.



Des articles seront publiés régulièrement et auront pour but de présenter un contenu particulier du site ou encore de souligner une étape importante de l'année scolaire, par exemple;



Des sections entières dédiées à des contenus étoffés, tels que le plan d'intervention, les politiques, etc., seront disponibles;



Une foire aux questions (FAQ), comportant les questions des parents les plus fréquemment posées, sera accessible en permanence. De plus, le contenu de la FAQ sera régulièrement mis à jour;



Des références en ligne et des documents à télécharger seront rassemblés dans une section spécifique.

Ce nouveau site est accessible à partir de la page d'accueil du site de la Commission scolaire des Samares sous l'onglet Élèves handicapés et élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage ou directement à l'adresse suivante http//recit.cssamares.qc.ca/hdaa.