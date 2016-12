Une année sous le signe de la stabilité au Cégep

Fidèle à la tradition, le directeur général du Cégep régional de Lanaudière, M. Marcel Côté, a rencontré les représentants des médias régionaux dans le cadre de sa tournée annuelle, le lundi 26 septembre 2016.



Accompagné de Mme Hélène Bailleu, directrice du collège constituant de Joliette, de M. Alain Lamarre, directeur du collège constituant de L’Assomption, de M. Michel Rouleau, directeur du collège constituant de Terrebonne et de Mme Esther Fournier, directrice des ressources financières et de la formation continue, M. Côté a peint un portrait positif, mais prudent, de la situation actuelle du Cégep.



« Sous le signe de la stabilité : c’est de cette façon que nous entrevoyons l’année à venir. Nous sommes heureux d’annoncer une stabilité sur le plan des effectifs étudiants, malgré une baisse attendue, synonyme des efforts que nous avons déployés en matière de recrutement et afin de maintenir la qualité de nos services. Après une période sombre marquée par de trop nombreuses compressions, nous retrouvons aussi une certaine stabilité budgétaire qui permettra un réinvestissement ciblé, entre autres, au niveau de la réussite des étudiants. Nous travaillons fort pour répondre aux besoins en matière de formation et de main-d’œuvre dans la région et des projets sont en cours pour bonifier notre carte de programmes. Nous profiterons donc de cette période de stabilité relative pour poursuivre, avec prudence, dans la voie du développement », d’affirmer M. Côté.



M. Côté a également annoncé la conclusion prochaine des travaux visant l’élaboration du Plan stratégique du Cégep, un outil qui précisera les grandes orientations du Cégep et des collèges constituants et guidera leurs actions au cours des prochaines années.



À Joliette, Mme Hélène Bailleu a notamment souligné l’importance que prendront la promotion et le recrutement dans les prochains mois. « Nous souhaitons nous positionner davantage dans notre milieu, faire connaître ce qui nous distingue et mettre en valeur nos forces. J’ai été charmée par le collège à mon arrivée en poste, en janvier dernier, et épatée par le travail qui s’y fait. C’est tout cela que nous souhaitons mettre en valeur et faire rayonner », d’affirmer Mme Bailleu.



Pour sa part, Mme Esther Fournier a noté que les compressions budgétaires subies par le Cégep au cours des dernières années avaient eu un impact significatif sur ses activités, mais que l’année 2016-2017 était de meilleur augure. « D’une période de compressions, nous passons maintenant à une période de restriction. Nous pouvons compter sur une certaine stabilité financière et faire quelques investissements. Ce sont de bonnes nouvelles. Mais il faut comprendre que ces investissements ne sont malheureusement pas à la hauteur des compressions qui nous ont affectées ». Du côté de la Formation continue, elle a fait un survol de l’offre de formations destinée aux adultes de la région en soulignant que des travaux visant à bonifier la carte d’attestations d’études collégiales sont en cours.