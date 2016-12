Se déplacer de façon active et sécuritaire à Saint-Thomas

La Municipalité de Saint-Thomas est intéressée depuis plusieurs années à développer un réseau de transport actif sécuritaire sur son territoire. L’augmentation des déplacements actifs dans un milieu de vie passe par une augmentation du sentiment de sécurité des usagers, mais aussi par la mobilisation des décideurs qui façonnent le territoire municipal.

Saint-Thomas s'est donc mobilisée dans les derniers mois afin d'offrir aux citoyens de tous âges la possibilité de se déplacer à pied ou à vélo dans un environnement sécuritaire dans les rues tout en favorisant le partage de la route avec les automobilistes.

La campagne Mes pieds, ma liberté qui sensibilisent les citoyens du Grand Joliette au transport actif nous offre l’opportunité de mettre en valeur les actions réalisées à ce jour au cœur du village de Saint-Thomas :

- un lignage dans les rues au cœur du village

- une augmentation du nombre de traverses piétonnières

- ajout de plusieurs bollards dans la courbe sur la rue Josaphat-Adam

- ajout de bollard « attention à nos enfants » au centre de certaines rues identifiées comme étant moins sécuritaires

- changement de la couleur de la traverse piétonnière devant l’école

- diminution de la vitesse partout dans le périmètre urbain à 40 km/h

- ajout d’un arrêt au coin de la rue Robitaille et Josaphat-Adam (devant l’entrée du Terrain des loisirs)

nouvelles signalisations devant l’école (interdiction de stationnement, zone de débarquement réservée aux autobus et aux parents à des heures spécifiques)

- acquisition d’un panneau solaire indicateur de vitesse.

À cela s’ajouteront une série d’actions au courant de la prochaine année qui toucheront davantage les zones rurales.

Ces actions sont le fruit d'une journée de réflexion réalisée auprès d’une trentaine de citoyens de tous les âges (12 ans à aînés) et d’élus(es) municipaux Cette journée portait sur les déplacements actifs en posant un regard objectif sur les aménagements et mesures qui pourraient augmenter l’accessibilité et la pratique utilitaire de la marche et du vélo à Saint-Thomas. Cet atelier offert par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière a permis de dégager des pistes d’action tout en obtenant une vue d’ensemble..

À Saint-Thomas, la route, ça se partage!

Nous encourageons fortement les citoyens de tous les âges à se déplacer à pied et à vélo ainsi nous misons sur le partage de la route et la sécurité avant tout!