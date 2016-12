Un vent de changement pour l’administration municipale de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies

Les membres du conseil municipal de Notre-Dame-des-Prairies sont heureux d'annoncer la nomination de Madame Marie-Andrée Breault à titre de directrice générale ainsi que celle de monsieur Carol Henri à titre de directeur général adjoint.

Ces changements au sein de l’administration municipale de la Ville ont été longuement réfléchis et découlent de la décision de monsieur Henri de changer ses fonctions pour son retour au travail. « Les membres du conseil et moi-même sommes heureux de voir Madame Marie-Andrée Breault prendre la relève de la direction générale. Son professionnalisme, sa rigueur au travail et sa vision de développement pour la Ville sont autant d’éléments qui font d’elle la personne idéale pour occuper cette position. Épaulée par monsieur Carol Henri, qui possède une très bonne connaissance des différents dossiers municipaux, l’avenir augure bien à Notre-Dame-des-Prairies!», se réjouit le maire, monsieur Alain Larue.

Madame Marie-Andrée Breault est à l’embauche de la Ville depuis plus de 10 ans et était auparavant directrice du Service des loisirs et assurait l’intérim à la direction générale depuis plus d’un an. Gestionnaire organisée et chevronnée, elle n’hésite pas à s’entourer de collaborateurs et collaboratrices hors pair dans la réalisation de ses projets. Monsieur Carol Henri, qui est présent dans l’organisation municipale depuis plus de 30 ans, effectuait le 6 septembre dernier un retour au travail. Sa nouvelle position au sein de la Ville vient consolider l’équipe de direction avec une expérience du milieu et une expertise indéniable des différents dossiers municipaux.

Les membres du conseil municipal, ainsi que toute l'équipe de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, souhaitent féliciter Madame Marie-Andrée Breault pour ses nouvelles fonctions et tiennent à souligner le retour au travail de monsieur Carol Henri.