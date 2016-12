Le Cégep touché par une grève d'une journée le 20 septembre

Pour la deuxième fois en quelques semaines, les trois constituantes du Cégep Régional de Lanaudière seront touchées par une grève d'une journée, demain, le 20 septembre.

Ce débrayage sera effectué par les quelque 700 professionnels du réseau collégial, affiliés au Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

Ils profiteront également de la rentrée parlementaire pour manifester devant l’Assemblée nationale sur l’heure du midi. Des membres de l’unité fonction publique du SPGQ viendront les appuyer.

Les professionnels du SPGQ continuent de dénoncer le traitement salarial inégal de la catégorie d’emploi professionnelle des cégeps et l’absence de reconnaissance du personnel professionnel des collèges comme faisant partie de l’enseignement supérieur, tout en jugeant inacceptables les offres patronales. Ils sont sans convention collective depuis plus d’un an.

Ces expertes et experts essentiels à la bonne marche de l’enseignement supérieur exerceront donc, en plus de la manifestation devant l’Assemblée nationale, des piquets de grève, le 20 septembre, principalement entre 8 h et 16 h 00, aux constituantes de Joliette, l'Assomption et Terrebonne.