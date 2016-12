Ski Montcalm ouvrira ses portes aux couleurs de l’automne

À l’approche de l’automne, Ski Montcalm annonce l’évènement "Festival des couleurs" qui se tiendra les fins de semaine du 24 et 25 septembre, et du 1er et 2 octobre prochain.

Ce festival, qui à lieu depuis plusieurs années, accueil le grand public pour admirer les couleurs de l’automne. Le télésiège sera ouvert pour l’accès à la randonnée en montagne. La station offrira également des tours de tracteur et des activités gratuites pour les enfants, tel que le bricolage, maquillage et des jeux gonflables.

Une foule d’activités

Cette année, la station à décidé de faire appel à des partenaires pour bonifier leur offre durant le festival. Des cours de yoga en plein air seront fournis par lululemon athletica et des producteurs agro-alimentaires et micro-brasseries locaux seront aux rendez-vous pour la dégustation de leurs produits.

Arbraska sera aussi sur place pour animer des jeux extérieurs, et l’IGA de Rawdon offrira des collations gratuites. La chanteuse Katie Moore sera sur place avec son trio pour un concert le samedi, 1er octobre à 13h00. Sa musique folk et son talent se mariera parfaitement avec le décor à coup de souffle dans laquelle elle chantera.