La population appelée en renfort

Cette semaine, les organismes communautaires autonomes (OCA) de la région se sont rassemblés pour faire le point sur les activités de mobilisation qui auront lieu cet automne dans Lanaudière. Encore une fois, les traditionnels pique-niques de la rentrée du communautaire, qui ont été réalisés dans une ambiance festive et décontractée, ont été populaires. Plus de deux cents personnes provenant des OCA, des organisations partenaires (CISSSL, éluEs, etc.) et plusieurs citoyennes et citoyens se sont rassemblés pour ces dîners communautaires. Pour l’occasion, Les récoltes Hervieux de L’Assomption ont offert gratuitement de succulents épis de maïs aux dîneurs.

C’est devant une foule attentive que la TROCL a fait connaître sa programmation pour l’automne : le lancement de la Journée du Manifeste lanaudois de l’autonomie, une campagne de publicité et la diffusion d’un Talkshow en octobre. En plus, la TROCL organisera des repas-rencontres avec les députés et des manifestations dans la région en novembre. En fait, ce sera un automne animé afin de revendiquer une meilleure justice sociale, le respect de l’autonomie des OCA et un financement adéquat pour ce secteur essentiel qui a de nombreuses retombées sociales et économiques, dans Lanaudière et partout au Québec.

Des nouveautés pour le public se sont greffées au calendrier traditionnel de la TROCL

Depuis plusieurs années déjà, les citoyens et les citoyennes pourront découvrir les impacts positifs des OCA dans la communauté lors de la Semaine de visibilité de l’action communautaire autonome (SVACA) du 23 au 29 octobre 2016. Pendant cette activité, les lanaudoises et les lanaudois seront invités à participer au concours #DéfiOCA sur les ondes de la radio du M103,5 FM afin de gagner un séjour pour 6 personnes au chalet Le Merle au Havre familial – centre de vacances et de plein air.

Le public a aussi été invité s’engager dans le cadre de la Journée du Manifeste lanaudois de l’autonomie. Pour tout connaître de cette action qui sera entreprise par les OCA pour défendre et protéger l’autonomie des organismes, toutes et tous sont invités à se connecter à la page Facebook.com/TROCL pour suivre en direct le lancement de cette activité à 10 h, le 21 septembre 2016. À partir de cette date, l’information pour soutenir les OCA sera expliquée au Manifestedelautonomie.org.

L’autre moment clé à retenir, c’est la mobilisation qui aura lieu du 7 au 9 novembre prochain. Pour ces dates, nous tenons à informer la population que plusieurs organismes de la région fermeront leurs portes ou interrompront leurs activités dans le cadre de la première campagne de mobilisation unitaire du mouvement communautaire québécois. Avec plus de 4000 organismes communautaires autonomes visés par cette mobilisation. La campagne « Engagez-vous pour le communautaire » fera beaucoup de bruit lors de ces journées,

Dans la région, la population sera invitée à prendre part aux activités de mobilisation et à marcher avec nous pour que nous soyons enfin écoutés par le gouvernement et que ce dernier réponde aux exigences et à ses obligations face aux organismes communautaires du Québec.