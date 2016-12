La Fête du miel aura lieu à Joliette

C'est le 24 septembre prochain que la troisième édition de la Fête du Miel.

Cette année, l'évènement se tiendra au Marché public de Joliette, sur la place Bourget. « Les deux première édition ont lieu au marché de solidarité de Brandon et au marché des saveurs de Joliette, en 2015 », a tout d’abord expliqué une des responsables du Marché public, Caroline Laurin.

La Fête du miel a deux objectifs précis; le premier est de mettre à l’avant le travail des apiculteurs et de leurs abeilles et surtout faire connaître la vigueur de l’apiculture lanaudoise.

Ainsi, un concours de saveurs est organisé avec la présence des étudiants apiculteurs finissant en apiculture. Ces derniers soumettront leur premier miel à vie au verdict populaire.

De plus, une demi-douzaine d’étudiants ayant fondé leur entreprise tiendront leur kiosque de vente–dégustation.

Le public pourra aussi entrer dans l’intimité de la ruche tout en examinant les abeilles en action. On pourra aussi apprendre comment est extrait le miel des ruches et quelles sont les plantes amies que l’on pourrait cultiver pour un petit coup de pouce aux abeilles.

Une trentaine d’apiculteurs dans Lanaudière

Pour le formateur Normand Roy, le nombre d’apiculteurs est en croissance dans Lanaudière et au Québec. « Nous sommes une trentaine dans la région à produire du miel. Au Québec, il y en a plus de 450 », a-t-il mentionné.

En 2016, le nombre d’étudiants apiculteurs a plus que doublé par rapport à l’an dernier. En 2014, il s’est produit près de 2000 tonnes de miel au Québec. Pour la même année, chaque ruche a produit 43 kilos de miel.

« La production de miel varie selon la température et le type de culture par région. Pour 2016, on devrait avoir une faible récolte en raison des chaleurs et de l’humidité », a précisé M. Roy.