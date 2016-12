Michel Ratelle honoré par la municipalité de Saint-Charles-Borromée

Le 7 mai dernier, M. Michel Ratelle a reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour ses multiples implications dans la communauté. Cette remise importante a eu lieu durant une cérémonie protocolaire au collège Esther-Blondin.

Les membres du conseil de la municipalité de Saint-Charles-Borromée ont rendu hommage à M. Ratelle en l’invitant à signer le livre d’or, lors d’une cérémonie précédant la séance du conseil du 12 septembre dernier.

Voici quelques implications importantes dans la vie de M. Michel Ratelle : président du conseil d’administration du CEGEP régional de Lanaudière (constituantes de Joliette, l’Assomption et Terrebonne), directeur général du Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin (Joliette et MRC de

Joliette), membre du conseil d’administration du Centre hospitalier régional de Lanaudière, président du Centre de Santé et de Services sociaux du Nord de Lanaudière, membre du comité de sélection pour la formation du nouveau conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière.

En plus, M. Michel Ratelle a été président du syndicat de l’enseignement, président du conseil de pastorale de la Cathédrale de Joliette, chef scout, président du Club optimiste de Joliette, membre du conseil des Chevaliers de Colomb, président des centres d’action bénévole du Québec et

membre de la table des aînés.

La capacité d’écoute de M. Michel Ratelle est l’une des grandes forces qu’il a su développer et mettre à profit pour mieux servir les autres.

Félicitations une fois de plus, M. Ratelle. La Municipalité de Saint-Charles-Borromée est fière de compter sur des citoyens impliqués comme vous!