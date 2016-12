Des fermetures sur la 40 à Berthierville

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, tient à aviser les automobilistes, de la mise à jour des entraves sur l’autoroute 40 dans le cadre de la reconstruction des ponts, à Berthierville.

Dans la nuit du 14 au 15 septembre, il y aura fermeture de la bretelle de la route 158 ouest pour l'autoroute 40 est.

En direction est, l'autoroute 40 sera complètement fermée entre 21h et 4h00 du matin entre le kilomètre 141 et 151. Pour la 40 ouest, la fermeture s'appliquera entre 20h00 et 6h00, aussi entre le kilomètre 141 et 151.

La circulation se fera en alternance sur la route 158, entre 21h00 et 6h00 et entre 9h00 et 16h00.