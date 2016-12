La Société Saint-Vincent de Paul de Joliette officiellement propriétaire de l’église Saint-Jean-Baptiste

C’est maintenant officiel, la Société Saint-Vincent de Paul de Joliette (SSVP) a officiellement fait l’acquisition de l’église Saint-Jean-Baptiste de Joliette, située la rue Laval.

La transaction a été signée le 9 septembre dernier. Il y a un peu plus d’un an, le Diocèse de Joliette avait choisi la SSVP, parmi les cinq offres d’achat qu’elle avait reçu.

La servira essentiellement de Centre administratif pour la Société Saint-Vincent de Paul de Joliette mais aussi, de façon accessoire, de lieu d’entreposage pour des meubles que l’organisme reçoit par les gens du grand Joliette.

« Nous éprouvions des problèmes d’espace depuis un certain temps déjà et dans ce contexte, l’acquisition de l’église ne peut que favoriser l’essor et le développement de notre organisme de bienfaisance, sans but lucratif », a précisé Mario Vadnais, président de l’organisme.

La SSVP de Joliette effectuera des travaux d’aménagement à l’intérieur de l’église. La bâtisse sera pleinement fonctionnement qu’à l’automne 2017.

Le délai entre septembre 2015 et aujourd'hui s'explique par des démarches effectuées par la SSVP afin de respecter la réglementaiton de zonage dans le secteur de l'ancienne église.

« Nous tenons à remercier tant le Conseil de Fabrique de la Paroisse St-Charles-Borromée que Monseigneur Raymond Poisson, Évêque du diocèse de Joliette, d’avoir fait en sorte, en donnant une suite favorable à l’offre d’achat faite par la Société, que ce projet voie le jour, le tout au bénéfice ultimement des plus démunis de notre communauté », a conclu M. Vadnais.