Plusieurs travaux dans les rues de Joliette

Plusieurs travaux seront effectués, au cours des prochaines semaines, dans les rues de Joliette.

Tout d'abord, jusqu’à la mi-novembre, la Ville réalisera des travaux d’infrastructures sur la rue Saint-Thomas, entre le boulevard Dollard et le chemin des Prairies.



Pour ce faire, notez qu’il y aura fermeture complète de la rue Saint-Thomas, entre le boulevard Dollard et la rue Calixa-Lavallée, à compter du 15 septembre, et ce, pour 10 jours ouvrables. Par la suite, il y aura réouverture avec entraves (circulation en alternance). Durant tout le temps de ces travaux, une signalisation temporaire propose un détour via la rue Calixa-Lavallée (à partir du carrefour turbogiratoire).



Ces travaux consisteront essentiellement au déplacement d’une conduite d’aqueduc située à la hauteur du Château Joliette, à l’enfouissement d’une partie du réseau électrique sous la chaussée et au réaménagement de la courbe devant le Château Joliette. Les bordures, trottoirs et pavage seront également refaits.



Sur Manseau

Jusqu’au 4 novembre, pour assurer l’entretien de son réseau et le renouvellement de structures désuètes, Joliette réalisera d’importants travaux d’infrastructures sur le boulevard Manseau, entre la rue Saint-Charles-Borromée et la place Bourget.



Le tronçon du boulevard Manseau visé par ces travaux sera fermé à la circulation, mais accessible en tout temps pour les piétons.

Rappelons en effet que tous les commerces riverains aux travaux sont accessibles en tout temps via deux trottoirs aménagés pour les visiteurs!



Certains commerçants ont aussi aménagé des accès par l’arrière de leur commerce via les stationnements publics. Il est d’ailleurs à noter que durant les travaux, le stationnement municipal Manseau est accessible par la rue Notre-Dame, où un feu de circulation assure l’alternance des entrées et sorties du stationnement.



Ces travaux consisteront essentiellement au remplacement des réseaux d’aqueduc et d’égouts combinés par de nouvelles conduites d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire. Les bordures, trottoirs, pavage (dernières retouches à l’été 2017) et aménagement payager seront refaits par la même occasion.