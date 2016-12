G. Gingras Excavation est sous le choc

Le tragique incident qui s’est produit jeudi, le 8 septembre, à Joliette est un coup dur pour G. Gingras Excavation et pour l’ensemble de ses employés, qui ont perdu une jeune collègue camionneuse de 24 ans dans de tristes et douloureuses circonstances.

Mme Élie Robitaille était une jeune femme travaillante, passionnée de son métier et appréciée de tous, qui s’est jointe à l’équipe de G. Gingras Excavation il y a environ un an. Sa perte est une épreuve extrêmement difficile pour sa famille et ses proches, mais également pour tous ses collègues de travail et pour l’entreprise.

Les circonstances entourant les évènements qui sont survenus ne sont pas encore connues, mais la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), la Sûreté du Québec et Emploi et Développement social Canada poursuivent leurs enquêtes respectives.

G. Gingras Excavation a réagi rapidement à la suite des événements et l’entreprise souhaite continuer à concentrer ses ressources et ses énergies pour offrir son support et le soutien psychologique nécessaire à ses employés et aux proches de Mme Robitaille, qui sont tous très affectés.

G. Gingras Excavation est une entreprise familiale qui place la santé et la sécurité de ses employés au cœur de ses priorités. L’entreprise offre sa plus entière collaboration à la CNESST et à toutes les autorités gouvernementales durant les enquêtes en cours.

G. Gingras Excavation n’accordera pas d’entrevues sur ce tragique événement et remercie les représentants des médias de leur compréhension.