L’Omnium de golf EBI remet 50 000 $ aux organismes jeunesse de Berthier

Pour une 20e année, l’Omnium de golf EBI distribue la joie et la bonne humeur par le biais de sa remise de fonds. C’est donc dans ses nouveaux locaux que la direction d’EBI, représentée par messieurs Pierre Sylvestre, président, et René Sylvestre, vice-président, ont procédé à la distribution des 50 000 $ recueillis dans le cadre de l’Omnium de golf EBI – Aidons la jeunesse du 12 août dernier.

« La générosité des participants et des commanditaires nous a permis de fracasser le record de remise établi l’an passé. Dans une période où les tournois de golf peinent à recruter des participants, on peut dire que l’Omnium tire son épingle du jeu », mentionne René Sylvestre. « La clé du succès? Sans aucun doute la cause, mais aussi le caractère ludique de l’événement et le fait que nous accueillons un artiste chaque année », poursuit-il. Cette année, les participants ont d’ailleurs pu assister au spectacle de Stéphane Fallu, qui a connu un grand succès.

20 ANS et 553 100 $ plus tard, l’organisation tient à remercier ses fidèles partenaires et participants qui font de chaque édition un succès sur toute la ligne. Grâce à leur implication, leur participation et leur aide, 50 000 $ seront distribués parmi les organismes, associations et individus ci-dessous :

Projet de lecture 1 000 livres de la classe de Maryse Robillard 500 $

Corps de cadets Alexandre de Berthier 2 000 $

Carrefour jeunesse emploi (Place aux jeunes d’Autray) 2 000 $

Marie-Kym Sylvestre, patineuse artistique 2 000 $

Association de hockey mineur de Berthier 2 500 $

Association de soccer mineur de Berthier 2 500 $

Club de patinage artistique de Berthier 2 500 $

Groupe Populaire Déclic (Les ptits succès) 3 000 $

Place Jeunesse Berthier (projet Ados Cuistots) 3 000 $

École secondaire Pierre-de-Lestage (projet de persévérance scolaire) 4 500 $

Maison de la Famille aux quatre vents 5 500 $

Société St-Vincent de Paul (Opération Bonne Mine) 8 000 $

Groupe d’Entraide en toute amitié (déjeuners à l’école) 12 000 $

Cette édition marque à la fois, la fin de deux décennies, mais vient confirmer un besoin important pour la communauté. C’est pourquoi la direction d’EBI et le comité organisateur sont heureux d’annoncer le retour de l’Omnium l’an prochain pour une 21e édition.

Au plaisir de vous y retrouver!

À propos de l’Omnium de golf

Il y a maintenant deux décennies est née une idée plus que louable : organiser un tournoi de golf dont tous les fonds seraient remis à la jeunesse locale. Ainsi, en 1996 avait lieu la première édition de l’Omnium de golf EBI – Aidons la jeunesse.

Depuis ce temps, l’intérêt pour l’événement ne s’est pas essoufflé, bien au contraire! Tandis que les besoins de la part des organismes jeunesse n’ont jamais cessé de croître, l’Omnium a continué de se développer, remettant année après année de plus en plus de fonds à la communauté. Plus de 553 000 $ ont ainsi été remis en 20 ans.