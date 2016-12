Fermeture de l'autoroute 40 entre Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Cuthbert

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route qu’il y aura une fermeture complète de l’autoroute 40 EST entre les km 141 (Sainte-Geneviève-de-Berthier) et 151 (Saint-Cuthbert), à compter de 20 h le 7 septembre jusqu’à 6 h le lendemain.

Cette fermeture est nécessaire dans le cadre des travaux de reconstruction des ponts de l’autoroute 40, au-dessus de la rivière Bayonne et du rang de la Rivière-Bayonne Nord. Un chemin de détour balisé sera mis en place via la route 138.

Il est à noter que la bretelle de sortie au kilomètre 144, en direction ouest, sera également fermée à compter de 19 h 30 le 7 septembre jusqu’à 7 h le lendemain. Le détour s’effectuera via la bretelle de sortie située au km 130 à Lanoraie.

Il est à noter que les travaux peuvent être reportés en raison des conditions météorologiques.

De 2016 à 2018, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira au total 4,7 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 100 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le site Web ou l’application Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation sur place est essentiel.