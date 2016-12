Une Fête des récoltes à Sainte-Mélanie

Le Cercle de Fermières, en collaboration avec la Municipalité de Sainte-Mélanie, organise une Fête des Récoltes qui se tiendra le dimanche 2 octobre 2016, de 10 h à 16 h sur le parvis et autour de l'Église et du Presbytère du Village sous le thème de la « boustifaille ». Notre première Fête des Récoltes s'inscrira dans le cadre des Journées de la Culture avec notre concours d’« épouvantail à moineaux » où nous vous encourageons à nous démontrer votre créativité en vous inscrivant au préalable.

Cet événement veut réunir les maraîchers, les artisans, les artistes et les organismes à but non lucratif afin de vendre leurs produits à la population ou se faire connaître. Nous lançons donc un appel aux agriculteurs, jardiniers, artisans, artistes, et organismes de Sainte-Mélanie à signaler au Cercle de Fermières leur intérêt d'occuper sans frais un kiosque à la Fête des Récoltes.

À cette occasion, nous lancerons également un premier concours de fabrication d'épouvantails qui seront exposés autour de l'Église et du Presbytère, de beaux joyaux du patrimoine de notre village. Nous espérons en faire une tradition pour les prochaines années. Pour soutenir ce concours, qui comportera un volet adultes et un volet enfants, nous offrirons pour les parents/enfants un atelier de fabrication d'épouvantails qui sera dirigé par les fermières et par la Municipalité.

L'organisme Entraide communautaire de Sainte-Mélanie offrira des repas sur place et les fermières offriront leurs délicieux desserts; les profits serviront à financer des activités de leur organisme.

Toute la population est invitée à se joindre à la Fête des Récoltes, le dimanche 2 octobre 2016 de 10 h à 16 h sur le parvis et autour de l'Église et du Presbytère du Village sous le thème de la « boustifaille ». AU PROGRAMME, il y aura des Kiosques de vente des Fermières, des maraîchers et des artisans, des Kiosques d'informations des organismes à but non lucratif et le concours d'« épouvantail à moineaux », volets adultes et enfants.

Pour information et pour vous inscrire, communiquez avec Diane Émard, présidente du Cercle de Fermières Sainte-Mélanie au 450-886-5836 ou par courriel : diane.emard28@gmail.com