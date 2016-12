Une nouvelle instance régionale dédiée à la santé mentale

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière et ses partenaires oeuvrant dans le domaine de la santé mentale sont heureux d’annoncer la mise en place de la Table régionale de concertation en santé mentale de Lanaudière.

Cette nouvelle instance est composée de représentants du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que des secteurs public et communautaire, de personnes utilisatrices de services en santé mentale et de membres de leur entourage. Elle a pour but de mobiliser l’ensemble des partenaires régionaux autour d’un objectif commun : améliorer la santé des personnes utilisatrices de services en santé mentale et des membres de leur entourage.

Selon madame Lisette Dormoy, vice-présidente du Regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé mentale de Lanaudière et coordonnatrice du Vaisseau d’or (des Moulins), la Table régionale de concertation en santé mentale de Lanaudière est l’une des plus avancées au Québec.

Pour monsieur Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS de Lanaudière, le dynamisme de ce regroupement de partenaires illustre l’importance accordée à la clientèle vivant avec une problématique de santé mentale dans la région.

« Avant la création du CISSS de Lanaudière, en avril 2015, deux tables cliniques se partageaient le mandat de concertation en santé mentale, soit l’une au nord et l’autre au sud de Lanaudière. En nous regroupant tous sous une seule instance, nous souhaitons développer une réelle vision intégrée des services, explique-t-il. L’implication de personnes utilisatrices de services en santé mentale et de membres de leur entourage dans cette instance démontre par ailleurs notre engagement à être à l’écoute de leurs besoins. »

La Table, appuyée par plusieurs comités de travail, vise l’atteinte des cibles du Plan d’action en santé mentale 2015-2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux Faire ensemble et autrement.

« Je tiens à remercier sincèrement nos partenaires pour leur engagement, ajoute monsieur Castonguay. Ensemble, nous réussirons certainement à améliorer l’offre de service à la clientèle en santé mentale dans la région.