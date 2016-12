Ventes-débarras à Joliette : de retour les 3 et 4 septembre

Chasseurs d’aubaines, soyez prêts: les traditionnelles ventes-débarras sont de retour à Joliette les 3 et 4 septembre prochain!

Les ventes-débarras pourront débuter dès 8 h le 3 septembre et devront se terminer au plus tard le 4 septembre à 19 h. Rappelons qu’il est interdit d’installer des affiches hors du terrain où se tient la vente.

De plus, selon les recommandations de Santé Canada, tous les objets vendus doivent être en bon état en plus de respecter la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Internet de Santé Canada.

Prendre note qu’en cas de pluie lors des deux journées, les ventes-débarras seront déplacées à la fin de semaine suivante. Contrairement aux ventes-débarras qui se tiennent au mois de mai, il n’y a pas d’inscription sur la liste des adresses participantes.