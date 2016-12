Achalandage touristique en croissance dans Lanaudière

Alors que la saison touristique estivale bat son plein, Tourisme Lanaudière a procédé à son enquête mi-saison auprès de ses membres. Au total, 105 entreprises touristiques ont répondu à ce sondage qui, jumelé à quelques autres indicateurs de performance, permet de dresser un portrait particulièrement positif l’achalandage touristique dans la région pour la première moitié de l’année.

Résultats en hébergement touristique :

Les lieux d’hébergement présentent d’excellents résultats cet été alors que plus de 80% des lieux d’hébergement confirment des résultats stables ou à la hausse en mai et en juin par rapport à 2015. Cette proportion atteint même 90% en juillet !

Pour les six premiers mois de l’année 2016, un nombre record de 100 000 unités d’hébergement ont été louées dans Lanaudière. Il s’agit d’une progression notable de 16% par rapport à 2015 ;

Résultats concernant les attraits et évènements :

90% des attraits et événements sont en progression ou stables en mai et juin, confirmant une augmentation du nombre d’excursionnistes dans la région.

Pour les mois de juillet et août, seulement 5% des répondants notaient ou anticipaient une baisse d’achalandage.

Achalandage du site web de Tourisme Lanaudière :

Augmentation de 7 % de l’achalandage du site Web lanaudiere.ca depuis mai 2016, par rapport à 2015;



Plusieurs facteurs externes contribuent assurément à cette belle performance qui semble généralisée à la majorité des régions touristiques québécoises, notamment le climat estival exceptionnel, un prix de l’essence avantageux et un taux de change incitant les québécois à rester au Québec. Cependant, il va sans dire que les concepts publicitaires mettant de l’avant l’insoupçonnée destination et les différentes actions promotionnelles web auront contribué à ces résultats, en positionnant Lanaudière comme étant une option vacances surprenante et qui recèle un lot de trésors cachés, souvent méconnus.

Mettant en valeur les notions d’authenticité et de simplicité qui distinguent Lanaudière, cette campagne qui se poursuivra jusqu’à l’automne mise sur les éléments clés distinctifs qui en font une région exceptionnelle. Il s’agit d’ailleurs de la plus importante à ce jour en termes de participation des membres (100 entreprises participantes), avec une valeur média de plus de 700 000 $.