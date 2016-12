Le nouveau programme de récompense de Familiprix est disponible dans Lanaudière

Familiprix annonce que son nouveau programme de récompenses Familiplus est officiellement en vigueur dans les 28 succursales de Lanaudière. En plus d’être gratuit, il permet d’accumuler des points sur presque tous les achats en succursale et de les convertir en dollars de récompenses utilisables pour réduire sa facture. Toutefois, la particularité de ce programme est qu’il est axé sur la santé des consommateurs puisqu’il leur permet d’obtenir davantage de points en adoptant des comportements liés à de saines habitudes de vie. Ces points peuvent même être transférés en dons à Opération Enfant Soleil. Déjà, plus de 155 000 membres possèdent et utilisent leur carte Familiplus dans les différentes succursales de Familiprix.



« Le programme Familiplus, maintenant disponible dans tout le réseau Familiprix au Québec et au Nouveau-Brunswick, a été conçu à notre image en favorisant la santé et le bien-être de nos clients. Il s’agit non seulement d’un programme avantageux, mais également humain et axé sur les relations interpersonnelles puisqu’il considère les efforts de nos clients à adopter un mode de vie sain, en plus de leur permettre d’aider les enfants malades s’ils le souhaitent », souligne Annick Grondin, directrice Marketing chez Familiprix.

Une nouvelle application mobile

Avec ce nouveau programme, Familiprix lance aussi la toute nouvelle application mobile Mon Familiplus qui se veut novatrice et conviviale. C’est grâce à elle que les clients de Familiprix seront les premiers au Canada à être récompensés pour leurs saines habitudes de vie. En effet, l’application mobile se connecte au compteur de pas des téléphones intelligents iOS ou Android et permet de donner des points aux usagers qui atteignent leurs objectifs « vie saine ». Ces usagers sont invités à se fixer un objectif hebdomadaire de nombre de pas à atteindre et/ou une distance à parcourir à la marche ou à la course et une fois l’un des deux objectifs atteint, ils peuvent réclamer leurs points. L’application permet également d’avoir sa carte virtuelle dans son téléphone, au plus grand bonheur de la clientèle.



« Nous avons choisi d’impliquer directement nos clients dans notre programme Familiplus afin qu’ils puissent eux-mêmes adhérer à la mission santé de la bannière », souligne Nancy Girard, chef des communications et des événements chez Familiprix. « On récompense les bons comportements, tout simplement. Toujours dans l’optique de faire de la santé notre priorité, Familiprix encourage ainsi les saines habitudes de vie, tout en contribuant à la santé et au bien-être des enfants malades ».



Comme les autres applications figurant au portefeuille de l’organisation et visant une meilleure prise en charge de la santé de ses patients, l’outil a été développé par Familiprix en collaboration avec Mirego. L’application est téléchargeable gratuitement dès maintenant sur l’App Store et Google Play.