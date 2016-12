Interdiction immédiate de déplacer les produits du frêne à Saint-Gabriel

En raison de la présence confirmée de l’agrile du frêne sur son territoire, la Ville de Saint-Gabriel tient à rappeler à l’ensemble de ses citoyens qu’il est strictement interdit de déplacer ou de couper tout produit du frêne, comme les billes, les branches et les copeaux, ainsi que toutes les essences de bois de chauffage provenant du lieu touché. Les citoyens concernés seront personnellement contactés par le personnel de la MRC.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a en effet confirmé la présence de l'agrile du frêne dans la municipalité régionale de comté D'Autray dans la ville de Saint-Gabriel. Il s'agit d'une détection du ravageur en dehors de la zone actuellement réglementée, laquelle comprend les municipalités régionales de comté (MRC) du sud-ouest du Québec allant de Pontiac à Acton, ainsi que toute la région du sud de l'Ontario.

L'agrile du frêne est originaire de la Chine et de l'Asie orientale. Sa présence a été confirmée pour la première fois au Canada en 2002. Il est présent seulement dans certaines régions de l'Ontario et du Québec, et est réglementé par l'ACIA pour la protection des forêts et des pépinières du

Canada. Le déplacement du bois de chauffage non traité est un mode de propagation commun pour les insectes envahissants et les maladies. Ne déplacez pas de bois de chauffage.

Une réunion d’urgence est prévue dans les prochains jours entre les représentants de la Ville de Saint-Gabriel, la MRC de D’Autray et l’ACIA.