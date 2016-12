Le déménagement et la prévention des incendies

Au cœur de la saison estivale, comme bien des gens, vous avez possiblement déménagé.

À votre arrivée dans un nouveau logement, il est important que vous vous assuriez d’être protégé contre les incendies. Voici quelques éléments à vérifier afin de vous assurer que votre nouveau logis est sécuritaire.

Premièrement, assurez-vous d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires.

Il est recommandé de mettre une pile neuve dans chaque avertisseur dès que vous emménagez et de vérifier la date de fabrication sur le boîtier de l’appareil.

Il est préférable de le remplacer si la date n'y est pas inscrite, ou si l'appareil a plus de dix (10) ans.

Finalement, évitez d’empiler des boîtes et d’autres objets dans les corridors, les escaliers, sur les balcons et les terrasses ainsi qu'à l'extérieur le long de la maison afin de garder vos issues bien dégagées. Ces combustibles peuvent devenir des pièges en cas d'incendie et nuire, voire empêcher une évacuation.

Pour plus d'information: on peut communiquer avec Francis Doyon, agent de prévention au Service de sécurité incendie de la MRC de D'Autray

au 450-836-7007 poste 2743